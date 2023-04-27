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Лукашенко: Углубление белорусско-нидерландского диалога отвечает интересам жителей обоих государств

Лукашенко: Углубление белорусско-нидерландского диалога отвечает интересам жителей обоих государств

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Королевства Нидерландов с Днем Короля, пишет БЕЛТА.

"Несмотря на расстояние между нашими странами, разные точки зрения на мировые процессы и их оценку, у нас есть немало общих черт, главная из которых - любовь к своей земле, - отметил глава государства. - Чтобы сохранить Родину и иметь возможность продолжать всесторонне развиваться, искать пути решения важных современных проблем в различных сферах, в том числе экологии, энергетике, сельском хозяйстве, на европейском континенте должен быть мир. Это ценность, которую надо беречь и все время совместными усилиями на принципах доверия, уважения и сотрудничества стремиться сохранить".

Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что углубление белорусско-нидерландского диалога, основанного на равноправии и взаимном уважении, отвечает интересам жителей обоих государств, является элементом стабильности и благополучия в Европе.

Президент Беларуси пожелал народу Королевства Нидерландов мирного будущего, согласия и процветания.

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