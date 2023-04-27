Лукашенко: Углубление белорусско-нидерландского диалога отвечает интересам жителей обоих государств

"Несмотря на расстояние между нашими странами, разные точки зрения на мировые процессы и их оценку, у нас есть немало общих черт, главная из которых - любовь к своей земле, - отметил глава государства. - Чтобы сохранить Родину и иметь возможность продолжать всесторонне развиваться, искать пути решения важных современных проблем в различных сферах, в том числе экологии, энергетике, сельском хозяйстве, на европейском континенте должен быть мир. Это ценность, которую надо беречь и все время совместными усилиями на принципах доверия, уважения и сотрудничества стремиться сохранить".