Лукашенко указал на недостаток в ряде случаев взаимной поддержки в СНГ

Он констатировал, что, к сожалению, на постсоветском пространстве осталось множество межнациональных и территориальных споров, о которых в том числе говорилось на саммите. "Которые Советский Союз не смог или не успел разрешить. Сегодня внешние игроки прилагают неимоверные усилия, чтобы превратить каждый, даже самый незначительный, спор в горячее противостояние", - обратил внимание белорусский лидер.