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Лукашенко указал на недостаток в ряде случаев взаимной поддержки в СНГ

Лукашенко указал на недостаток в ряде случаев взаимной поддержки в СНГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите в Астане указал на недостаточный в ряде случаев уровень взаимной поддержки в СНГ, передает БелТА.

"Пока, увы, вынужден констатировать отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки. Принципиальные национальные позиции по-прежнему сдерживают эффективное совместное противодействие санкционному давлению Запада", - отметил глава государства.

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Он констатировал, что, к сожалению, на постсоветском пространстве осталось множество межнациональных и территориальных споров, о которых в том числе говорилось на саммите. "Которые Советский Союз не смог или не успел разрешить. Сегодня внешние игроки прилагают неимоверные усилия, чтобы превратить каждый, даже самый незначительный, спор в горячее противостояние", - обратил внимание белорусский лидер.

Фото:БелТА

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