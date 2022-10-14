3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Лукашенко указал на недостаток в ряде случаев взаимной поддержки в СНГ
Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите в Астане указал на недостаточный в ряде случаев уровень взаимной поддержки в СНГ, передает БелТА.
"Пока, увы, вынужден констатировать отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки. Принципиальные национальные позиции по-прежнему сдерживают эффективное совместное противодействие санкционному давлению Запада", - отметил глава государства.
Лукашенко видит возможность для стран Содружества снизить зависимость от общемировых потрясений
Он констатировал, что, к сожалению, на постсоветском пространстве осталось множество межнациональных и территориальных споров, о которых в том числе говорилось на саммите. "Которые Советский Союз не смог или не успел разрешить. Сегодня внешние игроки прилагают неимоверные усилия, чтобы превратить каждый, даже самый незначительный, спор в горячее противостояние", - обратил внимание белорусский лидер.
Фото:БелТА
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов