Лукашенко указал ориентиры, принимая кадровые решения: в Беларуси новые министр, губернатор и председатель Комитета по науке и технологиям

Кадровые решения главы государства и поручения новым руководителям: сегодня назначен губернатор Гомельской области, глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли и председатель Госкомитета по науке и технологиям.

В Гомельский регион отправится Иван Крупко, теперь уже экс-министр сельского хозяйства. На повышение пошел и его заместитель по работе в аграрном ведомстве: Алексей Богданов возглавит Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Поручение от Президента - использовать антимонопольные рычаги для влияния на ценообразование и держать цены в диапазоне, приемлемом для населения.

Президент: Цены надо держать в приемлемом диапазоне<br>

Перед новым руководителем Государственного комитета по науке и технологиям, которым назначен Сергей Шлычков, Президент поставил задачу повысить отдачу в работе ведомства и этого направления в целом. Новому губернатору предстоит провести серьезную работу по формированию кадрового потенциала региона, навести порядок в области, включая сельское хозяйство.

Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям

Главная цель губернатора - работать на результат. Решения руководства на местах - это закон, тем более в сложных современных условиях. Меньше волокиты и бюрократии и упор на качество работы - таковы ориентиры от Президента.