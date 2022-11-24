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Лукашенко украинским военным: Вы что, зовете людей в плен, чтобы их расстрелять?
Зеленскому не дают возможности наладить диалог с Россией - об этом накануне заявил Александр Лукашенко во время общения с телеканалом "Россия-1" на саммите ОДКБ в Ереване. Также Президент отметил, что глобальная цель Вашингтона - через Европу и Россию подобраться к Китаю. Оценил Александр Лукашенко и ситуацию с украинскими ракетами, попавшими в Польшу.
Во время стрельбы С-300 в воздухе в эти минуты ничего российского не летало. Это же у наших границ, мы же видим всю Украину. У нас достаточно сил и средств. Мы видим, что творится в воздухе. Это элементарный опрос, на него надо ответить. Значит, через Польшу Зеленский совершает эскалацию. Ну вот скажите, что решала казнь российских ребят? Они что хотели еще раз возбудить русского человека. Они это сделали. И потом. Вы зачем убили ребят? Их главный пропагандист Подоляк кричал и нашим белорусам: "Если зайдете на территорию Украины, вы машите белыми платочками, сдавайтесь в плен!". Сдались россияне в плен, так зачем вы их расстреляли? Вы что, зовете людей в плен, чтобы их расстрелять? Они делают все для эскалации.
А уже в интервью телеканалу "Звезда" Александр Лукашенко отметил, что как бы тяжело ни было, Киеву нужно сесть за стол переговоров, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта и гибели мирного населения.
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