Лукашенко украинским военным: Вы что, зовете людей в плен, чтобы их расстрелять?

Во время стрельбы С-300 в воздухе в эти минуты ничего российского не летало. Это же у наших границ, мы же видим всю Украину. У нас достаточно сил и средств. Мы видим, что творится в воздухе. Это элементарный опрос, на него надо ответить. Значит, через Польшу Зеленский совершает эскалацию. Ну вот скажите, что решала казнь российских ребят? Они что хотели еще раз возбудить русского человека. Они это сделали. И потом. Вы зачем убили ребят? Их главный пропагандист Подоляк кричал и нашим белорусам: "Если зайдете на территорию Украины, вы машите белыми платочками, сдавайтесь в плен!". Сдались россияне в плен, так зачем вы их расстреляли? Вы что, зовете людей в плен, чтобы их расстрелять? Они делают все для эскалации.