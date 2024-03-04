Лукашенко установил льготы по НДС при ввозе оборудования, не имеющего аналогов в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 марта подписал указ №77 "Об освобождении от налога на добавленную стоимость", направленный на стимулирование проведения модернизации существующих и создание новых производств. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуглавы государства.

В соответствии с документом от НДС освобождается ввозимое в Беларусь технологическое оборудование, аналоги которого в стране не производятся, а также комплектующие и запасные части к нему.