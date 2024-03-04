3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Лукашенко установил льготы по НДС при ввозе оборудования, не имеющего аналогов в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 марта подписал указ №77 "Об освобождении от налога на добавленную стоимость", направленный на стимулирование проведения модернизации существующих и создание новых производств. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуглавы государства.
В соответствии с документом от НДС освобождается ввозимое в Беларусь технологическое оборудование, аналоги которого в стране не производятся, а также комплектующие и запасные части к нему.
Установлены обязательные условия применения субъектом хозяйствования данной льготы. Это, в частности, представление заключения уполномоченного правительством органа об отсутствии в Беларуси производства аналогов, а также принятие ввезенного имущества на учет в качестве объекта основных средств и использование его при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг).
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов