Лукашенко утвердил решения на охрану госграницы в 2023 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил решения на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2023 году, сообщает БелТА.

Традиционно в начале года глава государства утверждает решение на охрану госграницы. Но в этом году их подписано два - на охрану госграницы пограничниками на земле и ПВО - в небе.

Основные усилия в охране границы в этом году будут сосредоточены на украинском направлении, а также на участках, где возможно возникновение новых внешних вызовов и угроз пограничной безопасности, подчеркнули в Госпогранкомитете. В числе основных задач здесь назвали также повышение боевой готовности органов погранслужбы путем совершенствования боевой подготовки и обеспечения подразделений, а также наращивания боевых возможностей маневренных групп, развитие потенциала ведомства по выявлению внешних угроз пограничной безопасности, совершенствование инфраструктуры государственной границы, включающее возведение новых рубежей охраны и оснащение их самыми современными техническими средствами на наиболее опасных участках.

Как рассказал журналистам председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, главе государства было доложено о результатах по охране госграницы в 2022 году и особенностях обстановки с учетом боевых действий, которые идут на территории сопредельного государства - Украины. "Нам пришлось перестроить охрану границ на южном направлении по всем параметрам", - заметил глава ГПК. По его словам, все задачи по охране госграницы, поставленные на 2022 год, были выполнены.

"На этот год поставлены задачи не менее важные. Думаю, имеющимися у нас силами и средствами мы эти задачи выполним и обеспечим надежную охрану границ, - сказал он. - Задача едина - обеспечить надежную охрану государственной границы и пропуск в нашу республику законопослушных граждан, стать надежным щитом от тех, кто к нам идет с плохими намерениями". Для выполнения этой задачи у ГПК имеются все необходимые силы и средства, поступает также и новая техника. "Будут новые задачи - будем смотреть новую технику", - заявил глава ГПК.

По его словам, напряженность на границе сохраняется в том числе из-за ситуации с беженцами. "Некоторые страны разрушены, людям негде жить, их позвали (в страны Западной Европы. - прим. БелТА), они будут идти. Эта тенденция была и в прошлом году, будет и в этом. Пока люди, оставшиеся без крыши над головой, не найдут себе крышу, это будет. Просто нужно не обещать им золотые горы, тогда будет меньше таких проблем", - уверен Анатолий Лаппо.

По данным ГПК, в 2022 году пресечено более 3,8 тыс. попыток незаконного вытеснения в Беларусь групп иностранцев с территории сопредельных стран ЕС общей численностью более 31 тыс. человек. Количество задержанных нарушителей границы в 2022 году увеличилось на 51 % (с 318 до 480 человек). На 10 % выросло число нарушителей законодательства о госгранице. Следует учитывать, что рост в прошлом году фиксируется на фоне ковидных ограничений, действовавших в 2021-м. А если сравнивать с доковидным периодом, то взрывного роста нет, увеличение в пределах математической погрешности, пояснил Анатолий Лаппо.

Впервые в этом году Президент наряду с решением на охрану госграницы на земле подписал и решение на ее защиту в воздушном пространстве. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич объяснил эту необходимость напряженной военно-политической обстановкой вокруг Беларуси. По его словам, Вооруженные Силы страны и ранее выполняли эту задачу, но сейчас их ответственность усилена.

"Наши силы и средства находятся в готовности к прикрытию на южном операционном направлении, находятся в районах, где могут своевременно среагировать на все риски, вызовы и угрозы, возникающие на юге нашей страны", - подчеркнул начальник Генштаба.

"Развитие обстановки, ее напряженность вынудили нас в прошедшем году нарастить силы и средства радиотехнических войск, зенитно-ракетных войск и радиоэлектронной борьбы. Именно применение данных средств позволяет нам снижать и в определенной степени исключать пролеты воздушных нарушителей на территорию нашей страны", - добавил он. Например, комплексное применение этих сил и средств, по его словам, позволило своевременно обнаружить над территорией Беларуси 29 декабря 2022 года воздушную цель (зенитную управляемую ракету С-300, выпущенную с территории Украины) и внести сбой в выполнение задачи нарушителем.