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Лукашенко уверен, что Беларусь и Израиль найдут способы активизировать политический диалог и контакты

Лукашенко уверен, что Беларусь и Израиль найдут способы активизировать политический диалог и контакты

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Израиля Ицхака Герцога и всех израильтян с национальным праздником - Днем Независимости, сообщает БЕЛТА.

"Каждая нация имеет право на самоопределение и защиту своих интересов. Но мы искренне надеемся на скорое установление прочного мира на Ближнем Востоке и достижение компромисса по урегулированию палестино-израильского конфликта", - говорится в поздравлении.

Глубокие исторические связи белорусов и евреев выходят за рамки политики, отметил Президент. И сейчас эти связи еще более существенно влияют на формирование дружественных и тесных отношений.

"Убежден, в год 150-летия со дня рождения уроженца Беларуси, первого Президента Израиля Хаима Вейцмана наши страны найдут способы активизации политического диалога и контактов в таких отраслях, как торговля, сельское хозяйство, фармацевтика, наука, образование, высокие технологии и туризм, - подчеркнул белорусский лидер. - Восстановление транспортных маршрутов между нашими государствами значительно способствовало бы поддержанию межчеловеческих и деловых связей".

Александр Лукашенко пожелал Ицхаку Герцогу и его близким доброго здоровья и благополучия, а гражданам Израиля - процветания и прогресса под мирным небом.

Фото: БЕЛТА

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