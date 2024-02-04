Лукашенко уверен, что Беларусь и Шри-Ланка найдут пути интенсификации политического диалога

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Ранила Викрамасингхе и весь ланкийский народ с национальным праздником - Днем Независимости, пишет БЕЛТА.



"Несмотря на вызовы последнего времени, Шри-Ланка постепенно восстанавливается после экономического кризиса и реализует планы по социальному и устойчивому развитию страны", - говорится в поздравлении.



Глава государства отметил, что между Беларусью и Шри-Ланкой сложились теплые и конструктивные отношения, растет торговля, расширяются деловые связи, увеличивается число ланкийских студентов, которые получают образование в белорусских высших учебных заведениях.



"Убежден, в этом году мы найдем пути интенсификации политического диалога, взаимодействия в таких отраслях, как сельское хозяйство, машиностроение, наука и технологии, фармацевтика, а также в сфере поставок продуктов питания", - подчеркнул Президент.



Александр Лукашенко пожелал Ранилу Викрамасингхе и его близким доброго здоровья, счастья и успехов, а жителям Шри-Ланки - мира и процветания.