3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Лукашенко уверен, что Беларусь и Шри-Ланка найдут пути интенсификации политического диалога
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Ранила Викрамасингхе и весь ланкийский народ с национальным праздником - Днем Независимости, пишет БЕЛТА.
"Несмотря на вызовы последнего времени, Шри-Ланка постепенно восстанавливается после экономического кризиса и реализует планы по социальному и устойчивому развитию страны", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что между Беларусью и Шри-Ланкой сложились теплые и конструктивные отношения, растет торговля, расширяются деловые связи, увеличивается число ланкийских студентов, которые получают образование в белорусских высших учебных заведениях.
"Убежден, в этом году мы найдем пути интенсификации политического диалога, взаимодействия в таких отраслях, как сельское хозяйство, машиностроение, наука и технологии, фармацевтика, а также в сфере поставок продуктов питания", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал Ранилу Викрамасингхе и его близким доброго здоровья, счастья и успехов, а жителям Шри-Ланки - мира и процветания.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов