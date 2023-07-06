Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что пока еще есть возможность договориться по Украине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, сообщает БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание на особую ситуацию перед саммитом НАТО в Вильнюсе, когда украинская сторона будет стремиться продемонстрировать свои силы. "Опасность заключается в том, что если они бросят сейчас, перед 11 июля, чтобы продемонстрировать своим покровителям свою мощь, лучшие подразделения в бой, они окончательно похоронят украинскую боеспособность. Они перемелют там все. Тогда из той точки, где они атакуют сейчас, чтобы отрезать сухопутную дорогу на Крым, разрубить южную группировку, как только они перемелют здесь свои войска, Россия нанесет контрудар, а защищаться будет уже украинцам нечем. Они отрубят Украину полностью и от Черного моря, и от самых хороших, выгодных, ценных для Украины территорий. Вот над этим надо подумать", - сказал Александр Лукашенко.

"Россия выдержит, но для них будет потом очень опасен контрудар по югу Украины до Приднестровья. И тогда с государственностью Украины вопрос будет решен, - добавил Президент. - Вот об этом надо думать, а не о том, какую они конфетку дадут Зеленскому в виде совета НАТО - Украина или еще чего-то они пообещали. Никогда Владимир Зеленский с этим не согласится. Он будет настаивать на том, чтобы Украину приняли в НАТО, читай - НАТО вступило в войну против Российской Федерации. Вот в чем опасность. А если НАТО примет такое решение, совсем другая будет война. Боюсь, что она очень быстро может закончиться".

Касательно вероятности того, что Запад в такой ситуации может решиться сменить Зеленского на кого-либо другого, Президент Беларуси считает это маловероятным: "Вполне возможно, но я не думаю, что это произойдет. Заменить Зеленского - это первый шаг к признанию своего поражения. Пока нет таких перспектив. Фактов, которые свидетельствовали бы об этом, у меня нет. И зачем им менять Зеленского, если он делает все, что им нужно".

Он подчеркнул, что именно сейчас нужно не упустить тот момент, когда еще можно и нужно сесть за стол переговоров. "Сегодня нужно одуматься. Пока на столе пакет переговоров, целый пакет вопросов, по которым можно договориться. Завтра это будет невозможно, - сказал глава государства. - Сегодня с Украиной можно разговаривать и достигать каких-то мирных соглашений. После так называемого контрнаступа ситуация изменится, и захотят ли с тобой (руководством Украины. - прим. БЕЛТА) разговаривать?" Жаль, что политики в Украине этого не видят и не понимают, добавил Президент.

Глава государства отметил, что уже некоторое время назад в Украине начался серьезный конфликт между Президентом Владимиром Зеленским и верхушкой военных. "Потому что военные видят, что происходит на фронте. А он, пока подталкиваемый этими непоседами Дудой и Остином с Блинкеном (Президентом Польши Анджеем Дудой, министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном. - прим. БЕЛТА), считает: "Я герой, обо мне все говорят в мире и я еще буду и победителем". Этого не будет никогда", - заявил Президент.