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Лукашенко уверен, что Путин не намерен "мочить" Пригожина
Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не будут "мочить". Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, сообщает БЕЛТА.
"Я не все знаю и знать не хочу, что касается взаимоотношений Путина и Пригожина. Но надо понимать, что Путин Пригожина знает гораздо лучше, чем я. Я его просто видел при организации тех или иных мероприятий. Путин же с ним знаком значительно больше, еще с Санкт-Петербурга, когда они там жили и работали. И у них были очень добрые отношения друг с другом. Может быть, даже больше, чем добрые. Пригожин находится, я знаю абсолютно точно, на свободе. И в данный момент в том числе. Мы не единожды общались по телефону с ним. По-моему, вчера после обеда мы разговаривали с ним по телефону и как раз обсуждали моменты дальнейших действий ЧВК "Вагнер". Он мне сказал одно: "Мы будем работать во имя России, во благо России и будем выполнять свой долг до конца, так, как мы договоримся и будет принято решение соответствующими органами власти", - отметил Александр Лукашенко.
"Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат" где-то… Нет, этого не будет", - подчеркнул Президент.
При этом глава государства обратил внимание, что не надо ситуацию с ЧВК "Вагнер" сводить исключительно к Евгению Пригожину. Ведь в компании служит много других бойцов - героев России. Большое количество военнослужащих награждено орденами и медалями. "И это не потому что они были "пригожинцы", а потому, что по-настоящему воевали. А до этого, да и сейчас, воюют по всему миру, отстаивая демократию или независимость тех или иных стран, где Франция или Соединенные Штаты хотели бы поставить кого-то на колени. Поэтому загубить такое подразделение, я считаю, было бы неправильно", - заявил Александр Лукашенко.
"А что касается "предатели", "изменники" и прочее - это была первая реакция Президента Путина утром в субботу. Я думаю, что с течением времени она, может, и не поменялась, оценки, может быть, не изменились, но стали гораздо мягче. И одно дело высказать на весь мир, а другое дело, что у тебя внутри", - добавил Президент.
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