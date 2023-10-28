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Лукашенко уверен, что у Минска и Праги есть возможности для возобновления конструктивного сотрудничества
Глава государства Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Чехии с национальным праздником, пишет БЕЛТА.
Белорусский лидер отметил, что 28 октября 1918 года в истории Чехии случилось судьбоносное событие, которое стало началом построения независимого чехословацкого государства.
"На протяжении долгого времени чехов и белорусов объединяют ценный опыт мирного сосуществования, человеческие, хозяйственные и культурные связи, - говорится в поздравлении. - Уверен в наличии сегодня у Минска и Праги возможностей для возобновления конструктивного сотрудничества в торговой и гуманитарной сферах. Белорусская сторона к этому готова".
Александр Лукашенко пожелал народу Чехии процветания и уверенности в будущем. "Будем рады приветствовать вас в гостеприимной Беларуси", - добавил Президент.
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