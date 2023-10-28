ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Лукашенко уверен, что у Минска и Праги есть возможности для возобновления конструктивного сотрудничества

Лукашенко уверен, что у Минска и Праги есть возможности для возобновления конструктивного сотрудничества

Глава государства Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Чехии с национальным праздником, пишет БЕЛТА.

Белорусский лидер отметил, что 28 октября 1918 года в истории Чехии случилось судьбоносное событие, которое стало началом построения независимого чехословацкого государства.

"На протяжении долгого времени чехов и белорусов объединяют ценный опыт мирного сосуществования, человеческие, хозяйственные и культурные связи, - говорится в поздравлении. - Уверен в наличии сегодня у Минска и Праги возможностей для возобновления конструктивного сотрудничества в торговой и гуманитарной сферах. Белорусская сторона к этому готова".

Александр Лукашенко пожелал народу Чехии процветания и уверенности в будущем. "Будем рады приветствовать вас в гостеприимной Беларуси", - добавил Президент.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все