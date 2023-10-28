Лукашенко уверен, что у Минска и Праги есть возможности для возобновления конструктивного сотрудничества

"На протяжении долгого времени чехов и белорусов объединяют ценный опыт мирного сосуществования, человеческие, хозяйственные и культурные связи, - говорится в поздравлении. - Уверен в наличии сегодня у Минска и Праги возможностей для возобновления конструктивного сотрудничества в торговой и гуманитарной сферах. Белорусская сторона к этому готова".