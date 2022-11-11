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Лукашенко уверен - вызовы современности требуют более тесной кооперации от Беларуси и Анголы
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Ангола Жоау Лоуренсу с национальным праздником - Днем Независимости,сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"На протяжении своей истории ангольцы мужественно преодолевали все испытания, выбирая самостоятельный путь развития. Победа Народного движения за освобождение Анголы на августовских выборах ярко свидетельствует о поддержке нацией курса на дальнейшее укрепление государственных институтов и экономики", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что вызовы современности требуют более тесной кооперации от обеих стран. "Значительный наработанный опыт Беларуси в отраслях сельского хозяйства, машиностроения, нефтехимии, медицины и цифровых технологий может стать основой для существенного расширения двустороннего сотрудничества", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал Жоау Лоуренсу крепкого здоровья и новых успехов на ответственном государственном посту, а народу Анголы - мира, согласия и процветания.
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