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Лукашенко уверен в дальнейшем углублении братских отношений с Экваториальной Гвинеей
Глава государства Александр Лукашенко поздравил Президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгему Мбасого с Днем Независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Беларусь как независимое государство особенно понимает всю важность этой праздничной для вашей страны даты, которая символизирует ключевые достояния - суверенитет и свободу", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что с теплотой вспоминает недавнюю личную встречу в Минске: "Во время Вашего исторического первого визита в Беларусь мы заложили прочный фундамент для развития взаимовыгодного диалога между двумя государствами в отраслях промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения и других".
Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что братские отношения двух стран будут активно углубляться в атмосфере уважения и доверия с целью повышения благополучия граждан.
Президент Беларуси пожелал Президенту Экваториальной Гвинеи здоровья и неисчерпаемой энергии, а дружественному народу этой страны - мира и процветания.
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