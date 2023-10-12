Лукашенко уверен в дальнейшем углублении братских отношений с Экваториальной Гвинеей

Глава государства Александр Лукашенко поздравил Президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгему Мбасого с Днем Независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь как независимое государство особенно понимает всю важность этой праздничной для вашей страны даты, которая символизирует ключевые достояния - суверенитет и свободу", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что с теплотой вспоминает недавнюю личную встречу в Минске: "Во время Вашего исторического первого визита в Беларусь мы заложили прочный фундамент для развития взаимовыгодного диалога между двумя государствами в отраслях промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения и других".

Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что братские отношения двух стран будут активно углубляться в атмосфере уважения и доверия с целью повышения благополучия граждан.