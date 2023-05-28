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Лукашенко уверен в дальнейшем укреплении стратегического партнерства с Азербайджаном
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и от себя лично поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и всех азербайджанцев с национальным праздником - Днем независимости, пишет БЕЛТА.
"Вы встречаете эту дату в период широко отмечаемого 100-летнего юбилея со дня рождения великого и мудрого политика Гейдара Алиева, общенационального лидера и основателя современного Азербайджана, - говорится в поздравлении. - Динамично развивающаяся экономика вашей страны, ее ключевая роль в регионе, растущий авторитет на международной арене - неоспоримые свидетельства правильности заложенного Вашим отцом и успешно продолжаемого Вами созидательного курса на построение сильного и суверенного государства. Глубоко убежден, стратегическое партнерство Минска и Баку, в основе которого лежат взаимный интерес и традиционно дружественные доверительные отношения, будет и далее укрепляться, прирастая новыми формами и направлениями".
Александр Лукашенко пожелал Ильхаму Алиеву и его семье доброго здоровья и благополучия, а братскому азербайджанскому народу - мирного неба и процветания.
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