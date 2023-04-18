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Лукашенко уверен в успешной реализации договоренностей с Зимбабве в различных сферах
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву и народ этой дружественной страны с Днем Независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Ваше государство демонстрирует динамичное экономическое развитие и рост благосостояния населения в сложных условиях противостояния внешнему давлению, - говорится в поздравлении. - Курс на сближение наших стран отражают подписание Соглашения об установлении побратимских отношений между Минском и Хараре, открытие Посольства Зимбабве в столице Беларуси".
По-настоящему фундаментальной вехой Глава государства назвал встречу с Эммерсоном Мнангагвой в этом году: "Во время переговоров мы достигли существенных договоренностей в сферах промышленности, торговли, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, добычи полезных ископаемых, здравоохранения и образования. Уверен в их успешной реализации и выводе белорусско-зимбабвийских связей на качественно новый уровень".
Александр Лукашенко пожелал Эммерсону Мнангагве отличного здоровья и долголетия, а народу Зимбабве - мира и процветания.
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