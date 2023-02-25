Лукашенко уверен в возможности значительной активизации сотрудничества Беларуси и Кувейта

"Кувейтский народ справедливо гордится достижениями своего государства. За последнее время много было сделано в целях обеспечения мира и надлежащего уровня жизни, а также для укрепления имиджа страны на международной арене, - говорится в поздравлении. - Твердо убежден в возможности значительной активизации двустороннего сотрудничества Беларуси и Кувейта и успешной реализации существующего потенциала взаимодействия в различных отраслях".