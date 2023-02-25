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Лукашенко уверен в возможности значительной активизации сотрудничества Беларуси и Кувейта
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Эмира Государства Кувейт шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха и Наследного принца Государства Кувейт шейха Машааля аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха с Национальным днем. Об этом сообщает БелТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.
"Кувейтский народ справедливо гордится достижениями своего государства. За последнее время много было сделано в целях обеспечения мира и надлежащего уровня жизни, а также для укрепления имиджа страны на международной арене, - говорится в поздравлении. - Твердо убежден в возможности значительной активизации двустороннего сотрудничества Беларуси и Кувейта и успешной реализации существующего потенциала взаимодействия в различных отраслях".
Александр Лукашенко пожелал шейху Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу аль-Сабаху крепкого здоровья, счастья и долголетия, а кувейтцам - мира и процветания.
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