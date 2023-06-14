Лукашенко: Уже есть большие предпосылки для окончания войны в Украине

Уже есть большие предпосылки для окончания войны в Украине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия 1", пишет БЕЛТА.



"У нас с Польшей, Латвией, Литвой граница 2,5 тысячи километров. Ее надо закрыть. Кто сегодня гарантирует, что у нас нет оттуда угрозы? Оказывается, есть. Очумелые натовцы проводят учения. Нас упрекают, что мы ядерное оружие под совещание НАТО в Вильнюсе подтягиваем, а они учения проводят - десятки тысяч человек участвуют со всего блока НАТО. Поэтому то направление очень опасное. Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут. И если только они эти линии (как любят говорить) перейдут, будет им очень больно", - предупредил глава государства.

В то же время Александр Лукашенко заметил, что Запад, несмотря на свои шаги, на самом деле жутко боится новой масштабной войны. "Я встречался с людьми, которые не последнюю роль играют в этом и принимают радикальные, кардинальные и окончательные решения в случае "если". Они больше всего боятся (и об этом искренне все говорят) ядерной катастрофы. Они боятся применения ядерного оружия в Украине. Это естественно. Мы тоже не хотим, тоже боимся. Потому что это может привести, как специалисты говорят, к всемирной катастрофе, и шарик может с орбиты сойти, если это все оружие взорвется", - сказал Президент.

Он считает, что Россия может применить ядерное оружие, если враг вторгнется на ее территорию и эта агрессия будет угрожать существованию государства. "С угла же только вперед можно выйти. Вот тогда ждите", - образно выразился глава государства.



Александр Лукашенко убежден, что, пока есть возможность, необходимо договариваться. Однако Запад, по его словам, не позволяет Украине идти на переговоры. "Хотя я уверен и имею такую информацию, что в Украине сегодня подавляющее большинство людей хотят прекратить войну, в том числе военных, которые воюют, гибнут там. Но есть распиаренная верхушка во главе с Володей Зеленским. Он сейчас "герой", шастает по всему миру. Его целуют, обнимают и так далее. Я думал, он умнее. У нас же есть пример Горбачева: целовали - и что получили? Точно так будет у него", - уверен Президент.



"И потом. В Украине люди хотят жить. Что бы там ни было, мы потом разберемся, кто виноват. Это тоже будет не в их пользу. Но сейчас надо прекратить войну, чтобы люди не гибли", - подчеркнул белорусский лидер.

Он также обратил внимание на первые результаты украинского контрнаступления: Украина потеряла значительное число солдат и бронетехники. "Россия мобилизовалась, она наконец-то научилась воевать. И по всем правилам воюет, - заявил глава государства. - Атаковать обороняющихся очень трудно. И я думаю, что это не получится".