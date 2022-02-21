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Лукашенко: В Беларуси не допустят попыток переписать историю и забрать Победу советского народа
В Беларуси не допустят попыток переписать историю и забрать Победу советского народа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения государственных наград и знамени прокуратуры, передает корреспондент БелТА.
Сегодняшнее событие Президент назвал без преувеличения знаковым и символичным в истории прокуратуры. "В преддверии Дня защитников Отечества мы вручаем государственные награды и знамя прокуратуры людям, на плечах которых лежит ответственность за обеспечение безопасности, законности и правопорядка в нашем государстве", - сказал белорусский лидер.
Он подчеркнул, что не случайно для проведения торжественной церемонии был выбран Зал Победы Музея истории Великой Отечественной войны - символа белорусской государственности. "Здесь все напоминает о том, какой ценой мы сохранили себя как народ, свое право жить на этой земле и отстраивать наше государство, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Находясь в этом храме скорби по миллионам жертв и гордости за поколение победителей, я задаюсь только одним вопросом. Неужели пройденный опыт так ничему людей и не научил?"
"Казалось бы, память о тех страшных, сравнительно недавних событиях совсем свежа. Ведь свидетели зверств фашистов еще среди нас. И она, эта всенародная память, должна была бы остудить пыл отдельных политиков и деятелей. Но что мы видим? Количество и масштабы вызовов и угроз не уменьшаются. В результате межнациональных и внутринациональных войн продолжают гибнуть люди, притом массово гибнут", - подчеркнул глава государства.
Он констатировал, что современные реваншисты провоцируют новые конфликты. "И чтобы оправдать себя, изо всех сил пытаются переписать историю и забрать Победу советского народа, а наследников народа-победителя, то есть нас с вами, назвать агрессорами", - добавил он.
"Этого допустить мы не можем", - заявил глава государства. Он заверил, что начатое Генеральной прокуратурой расследование фактов геноцида и установление конкретных лиц, которым удалось избежать наказания за убийство мирного населения, будут доведены до конца. "Это вопрос исторической справедливости и нашего долга перед памятью более 3 млн человек, которые стали жертвами нацизма", - подчеркнул Президент.
С сожалением Александр Лукашенко отметил, что после проведенного расследования Генеральной прокуратуры численность погибших, замученных во время войны людей увеличится. Ведь только в 2021 году в Беларуси установили около 300 мест захоронений. "Все результаты проведенной работы представим мировому сообществу (естественно, если к этому времени это мировое сообщество будет существовать и захочет узнать и услышать эти факты). Они станут напоминанием о том, что так усиленно пытаются забыть современные последователи фашизма", - уверен глава государства.
По его словам, белорусы должны помнить, что не одно десятилетие потребовалось для восстановления довоенной численности населения республики. "Благодаря неимоверным усилиям и труду белорусского народа наша страна обрела свой неповторимый современный облик", - сказал Президент.
Обращаясь к участникам церемонии, Александр Лукашенко отметил, что своей настойчивостью и принципиальностью при защите прав граждан, общественных и государственных интересов, честностью и патриотизмом они завоевали немалый авторитет. "В этом году прокуратура Беларуси отметит вековой юбилей. И пусть знамя как особая реликвия напоминает нам о священном долге каждого гражданина - служить своему Отечеству", - заявил белорусский лидер.
Глава государства поздравил собравшихся с вручением государственных наград и знамени прокуратуры, пожелав им здоровья и благополучия, профессиональных успехов на благо родной страны и, самое главное, мирного неба над головой: "Нам надо сделать все, чтобы наша страна, испытавшая такое горе совсем недавно, оставалась мирной, независимой страной и чтобы на нашей земле жили только мирные люди".
В свою очередь Генеральный прокурор Андрей Швед выразил Президенту большую признательность за высокую честь, которую глава государства оказал, вручив знамя органам прокуратуры: "Мы обязуемся чтить и беречь переданную нам святыню как символ доверия государства прокурорской деятельности. Заверяю вас, что прокурорские работники и в дальнейшем будут на самом высоком уровне выполнять поставленные задачи". По случаю памятного события Андрей Швед вручил Александру Лукашенко нагрудный знак отличия "За заслуги" и памятный сувенир - эмблему органов прокуратуры.
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