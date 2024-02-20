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Лукашенко: В Беларуси размещено тактическое ядерное оружие - важнейший элемент сдерживания любого противника
Беларусь обладает всем необходимым, чтобы гарантированно защитить себя и нанести противнику неприемлемый ущерб. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 февраля на расширенном совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, сообщает БЕЛТА.
Говоря о наращивании боевой мощи, глава государства обратил внимание, что в целях укрепления обороноспособности страны скорректирована подготовка личного состава силовых ведомств с учетом специфики ведения современных войн.
"Дали свои результаты проведенные совместные занятия с подразделениями Вооруженных Сил России (и мы поняли, что мы не хуже их), ЧВК "Вагнер", - сказал глава государства. Изученный при этом реальный опыт ведения боя необходимо оперативно внедрять в повседневную практику подготовки всех военнослужащих, но особенно - в спецподразделениях",
- потребовал Александр Лукашенко.
На территории страны размещено тактическое ядерное оружие. "Сегодня это важнейший элемент сдерживания любого противника",
- обратил внимание Александр Лукашенко.
"Мы обладаем всем необходимым, чтобы гарантированно защитить себя и, как говорят военные, нанести противнику неприемлемый ущерб", - подчеркнул глава государства.
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