Лукашенко: В Беларуси размещено тактическое ядерное оружие - важнейший элемент сдерживания любого противника

Беларусь обладает всем необходимым, чтобы гарантированно защитить себя и нанести противнику неприемлемый ущерб. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 февраля на расширенном совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, сообщает БЕЛТА.

Говоря о наращивании боевой мощи, глава государства обратил внимание, что в целях укрепления обороноспособности страны скорректирована подготовка личного состава силовых ведомств с учетом специфики ведения современных войн.

"Дали свои результаты проведенные совместные занятия с подразделениями Вооруженных Сил России (и мы поняли, что мы не хуже их), ЧВК "Вагнер", - сказал глава государства. Изученный при этом реальный опыт ведения боя необходимо оперативно внедрять в повседневную практику подготовки всех военнослужащих, но особенно - в спецподразделениях",

- потребовал Александр Лукашенко.

На территории страны размещено тактическое ядерное оружие. "Сегодня это важнейший элемент сдерживания любого противника",

- обратил внимание Александр Лукашенко.