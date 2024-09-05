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Лукашенко: В Беларуси удовлетворены итогами визита премьера Госсовета КНР
В Беларуси удовлетворены итогами недавнего визита премьера Государственного совета КНР Ли Цяна. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Беларуси Се Сяоюном, который завершает свою дипломатическую миссию в стране,сообщаетБЕЛТА.
"Мы очень серьезное внимание уделяли
визиту
вашего премьер-министра в Беларусь - Ли Цяна. Мы удовлетворены этим визитом. Очень много сейчас работаем в правительстве над вопросами развития отношений по тем вопросам и проблемам, которые были обозначены во время визита премьер-министра КНР",
- заявил глава государства.
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