Лукашенко: В Беларуси удовлетворены итогами визита премьера Госсовета КНР

В Беларуси удовлетворены итогами недавнего визита премьера Государственного совета КНР Ли Цяна. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Беларуси Се Сяоюном, который завершает свою дипломатическую миссию в стране, сообщает БЕЛТА.

вашего премьер-министра в Беларусь - Ли Цяна. Мы удовлетворены этим визитом. Очень много сейчас работаем в правительстве над вопросами развития отношений по тем вопросам и проблемам, которые были обозначены во время визита премьер-министра КНР",