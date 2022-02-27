3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Лукашенко: В Беларуси всегда по-человечески относились к украинцам
В Беларуси всегда по-человечески относились к украинцам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции, сообщает БЕЛТА.
Отвечая на вопросы журналистов, глава государства прокомментировал обращение Президента Украины Владимира Зеленского к белорусскому народу: "Совсем недавно "малый наполеончик" (извините, что я так о нем говорю) обратился к белорусскому народу по поводу референдума. Как будто в Украине больше нечем заниматься, как из бункера вещать белорусскому народу и советовать, что им сделать. Так и хочется сказать, что предлагают повторить нам судьбу Украины. И даже не в нынешний момент, а во время, которое предшествовало этим событиям. Вот им хочется, чтобы такая была Беларусь".
Александр Лукашенко напомнил, как в Беларусь с украинской территории поставлялось оружие для радикалов, как там готовили боевиков для протестов в Беларуси. Помимо этого Украина первой среди других стран закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов, ввела другие ограничительные меры, напомнил Президент.
"К кому он обращается? Мы же по-человечески всегда относились к украинцам. Мы все делали, - подчеркнул Президент. - Что мы получили? И он сегодня выходит в этой сорочке или в майке и начинает обращаться к белорусскому народу. Так к белорусскому народу есть кому обращаться. Он пусть обращается к украинскому народу и отвечает за то, что происходит сегодня в Украине".
По словам главы государства, сегодняшний конфликт в Украине - это еще цветочки. "Если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки. И ни в каком бункере - ни в американском, ни в каком-то другом - он не спрячется. Поэтому сегодня надо прекратить войну. Я бы даже сейчас это не назвал "война". Это конфликт. День-два - будет война. А через три дня - мясорубка", - заявил он.
Президент
Все
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Политика
Все
Общество
Все
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
Эксперты поделились мнением о Всемирном саммите по климату
Андрей Кунцевич рассказал, какого контента не хватает российскому и белорусскому зрителю
Ирина Левкович провела прием граждан в Витебске - с какими вопросами обращались жители города
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все