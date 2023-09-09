Лукашенко: В Беларуси высоко ценят сложившийся уровень отношений с Таджикистаном

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с национальным праздником, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Республика Таджикистан может по праву гордиться достигнутыми за прошедшие десятилетия впечатляющими результатами в деле государственного строительства, повышения уровня жизни населения, укрепления своих позиций в регионе и в мире", - говорится в поздравлении.

В Беларуси высоко ценят сложившийся уровень двусторонних отношений, основанных на дружбе, доверии и взаимной выгоде, констатировал глава государства.

"С особой теплотой вспоминаю нашу встречу в гостеприимном и солнечном Душанбе в октябре 2022 года. Искренне убежден, что принятые по ее итогам конкретные договоренности послужат экономическому прогрессу двух стран, росту благосостояния граждан", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Эмомали Рахмону доброго здоровья, счастья и новых свершений в его созидательной деятельности, а братскому народу Таджикистана - стабильности и процветания.