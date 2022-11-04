Лукашенко в БНБК подарили оригинальный подарок

Президенту Беларуси Александру Лукашенко при посещении Белорусской национальной биотехнологической корпорации подарили оригинальный подарок - эксклюзивный обеденный стол на несколько персон, пишет БелТА.



Стол и стулья к нему изготовлены из дерева в классическом стиле. Однако в центре стола установлена вращающаяся столешница. Под стеклом на ней различным​ зерном выложен узор. Это символично, ведь как бы разнообразна ни была пища на столе, ее основу невозможно получить без зерна - отечественного золота.