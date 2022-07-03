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Лукашенко в День Независимости вручил госнаграды работникам культуры
Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды работникам культуры. Торжественная церемония состоялась в День Независимости в Национальном академическом Большом театре оперы и балета, сообщает БелТА.
Глава государства наградил орденом Франциска Скорины профессора кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства Белорусской государственной академии музыки Вадима Яконюка, медалью Франциска Скорины - директора Могилевского областного театра кукол Владимира Андреенко.
Президент вручил нагрудные знаки к почетным званиям "Заслуженный деятель культуры" - художнику-скульптору профессору кафедры скульптуры Белорусской государственной академии искусств Александру Финскому, "Заслуженный артист" - артисту балета Государственного академического ансамбля танца Александру Глазко, художественному руководителю Музыкального продюсерского центра "Золотые голоса" Валерию Шмату и ведущему мастеру сцены Национального академического драматического театра имени М.Горького Руслану Чернецкому. Нагрудный знак к почетному званию народного артиста Беларуси вручен артисту балета (солисту) - ведущему мастеру сцены Национального академического Большого театра оперы и балета Антону Кравченко и артисту драмы, ведущему мастеру сцены Национального академического театра имени Янки Купалы Тамаре Мироновой.
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