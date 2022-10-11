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Лукашенко: В Душанбе я всегда чувствую очень теплое отношение к белорусскому народу
В Таджикистане всегда очень тепло относятся к белорусскому народу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Душанбе на переговорах с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает БелТА.
Эмомали Рахмон отметил, что отношения между Таджикистаном и Беларусью развиваются поступательно по всем направлениям, в том числе в экономической и культурно-гуманитарной сферах. "Готов сегодня с вами обсудить состояние и перспективы наших взаимоотношений, а также международные, региональные вопросы", - сказал Президент Таджикистана.
"Я ловлю себя на мысли, когда в Душанбе приезжаю (уже не в первый раз), что я еду как к себе домой. И когда у меня спрашивают у трапа самолета: "Как долетели?" Ну как можно долететь к себе домой? Поэтому я всегда чувствую здесь очень теплое отношение не только к членам нашей делегации, ко мне, но и к нашему народу. Народы очень похожи", - заявил Александр Лукашенко.
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