Лукашенко: В Душанбе я всегда чувствую очень теплое отношение к белорусскому народу

Эмомали Рахмон отметил, что отношения между Таджикистаном и Беларусью развиваются поступательно по всем направлениям, в том числе в экономической и культурно-гуманитарной сферах. "Готов сегодня с вами обсудить состояние и перспективы наших взаимоотношений, а также международные, региональные вопросы", - сказал Президент Таджикистана.

"Я ловлю себя на мысли, когда в Душанбе приезжаю (уже не в первый раз), что я еду как к себе домой. И когда у меня спрашивают у трапа самолета: "Как долетели?" Ну как можно долететь к себе домой? Поэтому я всегда чувствую здесь очень теплое отношение не только к членам нашей делегации, ко мне, но и к нашему народу. Народы очень похожи", - заявил Александр Лукашенко.