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Лукашенко в Глубоком после посещения молочно-консервного комбината и дегустации сгущенки приехал на мясокомбинат
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Глубоком после посещения молочно-консервного комбината и дегустации сгущенки приехал на мясокомбинат, сообщает БелТА.
Сразу по приезде - разговор о сырьевых зонах. Мощности есть, но надо обеспечить их эффективную загрузку и грамотно задействовать трудовые ресурсы.
Лукашенко продегустировал знаменитую глубокскую сгущенку
В частности, речь шла о возможности объединения Глубокского мясокомбината с аналогичным предприятием в Миорах. Глава государства поручил проработать вопрос, ведь объединить не проблема, но прежде всего важен результат. "Если их объединять, но что ты там будешь делать. Подумай, что в Миорах делать", - обратился Президент к руководителю Глубокского мясокомбината.
"Надо радикально принимать решение. У нас такие мощности и переработка! Контроль есть. И санитарный, и прочее", - заметил белорусский лидер.
Глава государства отметил, что дополнительно изучит этот вопрос во время планируемого посещения производства белой жести на металлопрокатном заводе.
Александру Лукашенко также доложили о реконструкции мясокомбината, финансово-экономических показателях. Прибыль и рентабельность есть, но и большой потенциал для улучшения соответствующих показателей также имеется.
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