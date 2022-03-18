Президент Беларуси Александр Лукашенко в Глубоком после посещения молочно-консервного комбината и дегустации сгущенки приехал на мясокомбинат, сообщает БелТА.

Сразу по приезде - разговор о сырьевых зонах. Мощности есть, но надо обеспечить их эффективную загрузку и грамотно задействовать трудовые ресурсы.

В частности, речь шла о возможности объединения Глубокского мясокомбината с аналогичным предприятием в Миорах. Глава государства поручил проработать вопрос, ведь объединить не проблема, но прежде всего важен результат. "Если их объединять, но что ты там будешь делать. Подумай, что в Миорах делать", - обратился Президент к руководителю Глубокского мясокомбината.

"Надо радикально принимать решение. У нас такие мощности и переработка! Контроль есть. И санитарный, и прочее", - заметил белорусский лидер.

Глава государства отметил, что дополнительно изучит этот вопрос во время планируемого посещения производства белой жести на металлопрокатном заводе.