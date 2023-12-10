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Лукашенко в Кении проводит переговоры с Президентом Уильямом Руто
Глава белорусского государства Александр Лукашенко в Кении, куда он прибыл с рабочим визитом, проводит встречу с Президентом Уильямом Руто, сообщает БЕЛТА.
Президент Беларуси прибыл в Кению по завершении двухдневного официального визита в еще одну страну Африки - Экваториальную Гвинею.
Недавно Александр Лукашенко уже встречался со своим кенийским коллегой. Переговоры состоялись 1 декабря в Дубае на полях Всемирного саммита по борьбе с изменением климата. "Для того чтобы нам основательно и переговорить, и наладить наши отношения (во имя чего мы разговаривать будем), я думаю, вы могли бы приехать к нам, я мог бы приехать в удобное время к вам. В результате этих визитов наши специалисты поработали бы (точно так, как с Зимбабве и Экваториальной Гвинеей) и мы смогли бы выстроить некий план нашего сотрудничества, понимая, что нужно вам от нас. И мы бы посмотрели на вашу страну и определились с нашими потребностями", - сказал тогда белорусский лидер.
Фото: Пул Первого
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