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Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минский район осмотрит строящийся микрорайон Новая Околица
Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня с рабочей поездкой Минский район, сообщает БЕЛТА.
Глава государства осмотрит строящийся микрорайон малоэтажной жилой застройки Новая Околица. Ему доложат о подходах в строительстве индивидуального жилья для граждан индустриальным методом.
Планируется, что Президент ознакомится с различными вариантами домов.
Генеральный план застройки жилого района Новая Околица общей площадью 210 га путем присоединения к д. Околица новых земель находится в стадии разработки.
В текущем году начато освоение части этой территории площадью 46,16 га, где планируется возведение 228 индивидуальных жилых домов с инженерно-транспортной инфраструктурой.
В настоящее время выполняется параллельное проектирование и строительство в рамках первых двух этапов, включающих 65 жилых домов усадебного типа и инженерно-транспортную инфраструктуру к ним.
Подрядными организациями по строительству жилых домов являются Гомельский, Солигорский, Могилевский и Минский домостроительные комбинаты, КУП "Брестжилстрой", ОАО "Гродножилстрой", ОАО "Борисовжилстрой", РУП "Завод газетной бумаги", ОАО "Кричевский завод ЖБИ", УП "МинЛесХоз", ГП "Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания".
Жилые дома отличаются как по общим площадям (от 86,9 кв. м до 139,8 кв. м), так и по конструкциям стен (железобетонные панели, двойной брус, каркасно-щитовые, кирпичные, блоки из ячеистого бетона).
Проектом предусмотрено выделение 12 этапов строительства, каждый этап делится на очереди. В настоящее время в стадии реализации находятся: строительство инженерной инфраструктуры (водозабор, сети водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации, локальные очистные сооружения, сети электроснабжения с соответствующей инфраструктурой, сети связи); строительство транспортной инфраструктуры (дороги, проезды, тротуары), благоустройство и ограждение территорий.
В рамках строительства объекта отрабатываются вопросы упрощения и повышения эффективности технических требований к строительству как инфраструктуры, так и жилых домов в жилой застройке; расширения номенклатуры жилых домов по качественным, объемным и стоимостным показателям; определения и решения проблем низкой активности строительства индивидуального жилья индустриальным способом.
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