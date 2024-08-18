Лукашенко: В Курской области на стороне Украины воюют предатели из Беларуси и России

В Курской области на стороне Украины воюют предатели из Беларуси и России. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия", пишет БЕЛТА.



"В Украине действует российский добровольческий корпус, "власовцы", я их называю, и белорусский добровольческий корпус, - сказал Президент. - Они сидят под Курском. Это как в Хатыни. Украинцы уничтожили Хатынь в свое время. Вот так и эти предатели, они уже там на стороне украинцев воюют".



Есть в Украине еще одно формирование из белорусских "беглых" - полк имени Кастуся Калиновского. "Это жулики такие мелкого пошиба, больше политики. Они не вояки, - сказал Александр Лукашенко. - И более того, как мы заметили в последнее время, они разбегаются, потому что у атамана нет золотого запаса. "Если так дальше будет, я тоже разбегусь" - как в "Свадьбе в Малиновке" (фраза из фильма. - Прим. БЕЛТА), они начали разбегаться. Кто в Польшу, кто в Чехию. Там уже фактически имя только осталось от этого полка"

