Лукашенко: В отношениях Беларуси и Мальтийского Ордена остаются настроенность на поддержку друг друга и стремление к христианскому совершенствованию

В этом году исполняется 975 лет с момента создания Мальтийского Ордена, члены которого на протяжении почти десяти столетий оставались верными себе и своим идеалам, несли в мир идеи добра, справедливости и помощи. "Эти ценности близки нашему народу, откликаются в сердцах людей, - отметил белорусский лидер. - Несмотря на внешнее давление и сложные обстоятельства, белорусы продолжают верить в лучшее в человеке, делают все возможное для установления мира и спокойствия, победы диалога и взаимопонимания".