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Лукашенко: В отношениях Беларуси и Мальтийского Ордена остаются настроенность на поддержку друг друга и стремление к христианскому совершенствованию
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Князя и Великого магистра Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты Джона Данлэпа с Днем Святого Иоанна Крестителя. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу главы государства.
В этом году исполняется 975 лет с момента создания Мальтийского Ордена, члены которого на протяжении почти десяти столетий оставались верными себе и своим идеалам, несли в мир идеи добра, справедливости и помощи. "Эти ценности близки нашему народу, откликаются в сердцах людей, - отметил белорусский лидер. - Несмотря на внешнее давление и сложные обстоятельства, белорусы продолжают верить в лучшее в человеке, делают все возможное для установления мира и спокойствия, победы диалога и взаимопонимания".
"Беларусь и Мальтийский Орден активно взаимодействовали в прошлом, успешно - в настоящем и, уверен, будут плодотворно сотрудничать в будущем. Неизменными в наших отношениях остаются уважение, настроенность на поддержку друг друга и стремление к христианскому совершенствованию", - добавил глава государства.
Александр Лукашенко пожелал Джону Данлэпу здоровья и долголетия, а Мальтийскому Ордену - процветания.
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