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Лукашенко в Пекине возложил венок к Памятнику народным героям
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Пекине на площади Тяньаньмэнь возложил венок к Памятнику народным героям, сообщает БелТА.
Прозвучали государственные гимны Беларуси и КНР, после чего под торжественную мелодию "Цветы для героев" к подножию памятника был возложен венок в цветах Государственного флага Республики Беларусь. Завершение церемонии символизировала торжественная мелодия "В честь героев".
Памятник на площади Тяньаньмэнь построен в середине XX века в память о героях, отдавших жизнь в революционной борьбе китайского народа в XIX-XX веках. Высота обелиска составляет 37,9 метра, что сравнимо с десятиэтажным домом. На пьедестале находятся восемь барельефов из белого мрамора с изображениями революционной борьбы китайцев в период с 1840 года до основания КНР в 1949 году. На передней стороне монумента высечена рукописная цитата Мао Цзэдуна: "Вечная слава народным героям!"
Фото: БелТА
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