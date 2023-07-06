Лукашенко: В случае размещения ЧВК "Вагнер" в Беларуси она может быть задействована для обороны страны

В случае размещения ЧВК "Вагнер" в Беларуси она может быть задействована для обороны страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, сообщает БЕЛТА.

"Будут они в Беларуси или не будут, в каком количестве - в ближайшее время мы разберемся. Мы прятать эту информацию не будем. Мы обязательно проинформируем о наших дальнейших взаимоотношениях с этим подразделением", - заверил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что если российское руководство и ЧВК "Вагнер" сочтут необходимым разместить определенное количество бойцов в Беларуси для отдыха и подготовки, он свое обещание о готовности принять их сдержит.

"Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства (если они будут здесь), оно будет задействовано мгновенно на любом направлении. И их опыт будет в Беларуси востребован", - отметил глава государства.