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Лукашенко: В случае размещения ЧВК "Вагнер" в Беларуси она может быть задействована для обороны страны
В случае размещения ЧВК "Вагнер" в Беларуси она может быть задействована для обороны страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, сообщает БЕЛТА.
"Будут они в Беларуси или не будут, в каком количестве - в ближайшее время мы разберемся. Мы прятать эту информацию не будем. Мы обязательно проинформируем о наших дальнейших взаимоотношениях с этим подразделением", - заверил Александр Лукашенко.
Президент отметил, что если российское руководство и ЧВК "Вагнер" сочтут необходимым разместить определенное количество бойцов в Беларуси для отдыха и подготовки, он свое обещание о готовности принять их сдержит.
"Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства (если они будут здесь), оно будет задействовано мгновенно на любом направлении. И их опыт будет в Беларуси востребован", - отметил глава государства.
В то же время Александр Лукашенко уверен, что в Беларуси не может повториться ситуация, которая произошла с ЧВК "Вагнер" в России. "Как у нас говорят, гадать на кофейной гуще смысла нет. Но я не думаю, что "Вагнер" где-то восстанет и повернет свое ружье против белорусской власти и белорусского государства. В жизни всякое бывает. Но я сегодня не вижу такой ситуации. Работать надо с людьми", - обратил внимание Президент.
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