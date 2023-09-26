Лукашенко: В сотрудничестве с регионами России мы хотели бы сделать ставку прежде всего на Ленобласть

В сотрудничестве с регионами России Беларусь хотела бы сделать ставку прежде всего на Ленинградскую область. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, сообщает БЕЛТА.

