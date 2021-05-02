Александр Лукашенко в Турове поздравил всех православных верующих со светлым праздником Пасхи

Православная церковь в целом вела себя достойно и заняла солидную позицию. Народ это оценил и еще оценит. Оценки впереди, потому что большое видится на расстоянии. Все было непросто. Но Бог нам помог, как я сказал, пока мы с ним в сердце и наших помыслах. Еще раз благодарю нашу православную церковь за ваше мужество, за стойкость. Вы воистину показали, что вы рядом с народом

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь