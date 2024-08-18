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Лукашенко: в Украине будут очень рады, если Россия применит тактическое ядерное оружие
В Украине будут очень рады, если Россия применит тактическое ядерное оружие. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия", сообщает БЕЛТА.
Говоря о вторжении ВСУ в Курскую область России, глава государства констатировал, что это ведет к эскалации конфликта. "Опасность состоит в том, что вот эта подобная эскалация со стороны Украины - попытка толкнуть Россию на асимметричные действия. Ну, допустим, применение ядерного оружия. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила или мы там тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье, - сказал Александр Лукашенко. - Вот тогда, наверное, у нас вряд ли союзники бы остались. Вообще никаких бы даже сочувствующих стран не осталось. Потому что они погружены в то, что происходит".
"Во-вторых, это же ядерное оружие. У нас же уже сформирован определенный образ негативный к этому ядерному оружию. Вот они хотят подтолкнуть", - добавил белорусский лидер.
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