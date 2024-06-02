Президент Беларуси Александр Лукашенко в Улан-Баторе посещает Национальный музей Чингисхана, сообщает БЕЛТА.

Президента Беларуси в музее встретили министр культуры Монголии Чинбатын Номин, министр иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг и генеральный директор музея Сампилдондовын Чулуун.

Национальный музей Чингисхана расположен рядом с Государственным Дворцом. Музей был открыт в 2022 году. Он представляет собой 9-этажное здание в современном стиле общей площадью 22,5 тыс. кв.м. Из них выставочная площадь занимает 10,2 тыс. кв.м.

Экспозиция представлена более 10 тыс. оригинальных экспонатов, включая произведения живописи, рукописи, скульптуры, шитье и вышивку, отражающих основные вехи монгольской истории - от основателя империи хуннов (первого кочевого государства) до начала ХХ века.

Музей имеет следующие тематические залы: "Древние государства", "Великая Монголия", "Монгольская империя", "Цари и подданные Чингисхана", "Мир и монголы".

В Музее размещены выставочно-реставрационная лаборатория, два учебных зала, библиотека, мини-кинотеатр, зал "Серебряное дерево", сувенирный магазин и кофейни.