Лукашенко: Важно, чтобы воспитанники Национального детского технопарка в последующем работали на свою страну и помнили о ней

"Это великий храм самых перспективных, умных, продвинутых и грамотных. Именно стремление к новым знаниям привело вас, одаренных и талантливых людей, в наш технопарк. Идея его создания родилась в тот момент, когда я посетил подобный центр "Сириус" в Сочи. И эта идея легла на подготовленную почву, - сказал глава государства. - Это только начало. Знаю, что желающих здесь обучаться значительно больше - получать более высокие, продвинутые знания. Если там остались за бортом талантливые люди, то этот технопарк надо расширять до таких пределов и возможностей".