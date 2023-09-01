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Лукашенко: Важно, чтобы воспитанники Национального детского технопарка в последующем работали на свою страну и помнили о ней
Для Беларуси талантливые люди, интеллект нации - самое большое богатство. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил в День знаний, посещая в Минске Национальный детский технопарк, сообщает БЕЛТА.
"Это великий храм самых перспективных, умных, продвинутых и грамотных. Именно стремление к новым знаниям привело вас, одаренных и талантливых людей, в наш технопарк. Идея его создания родилась в тот момент, когда я посетил подобный центр "Сириус" в Сочи. И эта идея легла на подготовленную почву, - сказал глава государства. - Это только начало. Знаю, что желающих здесь обучаться значительно больше - получать более высокие, продвинутые знания. Если там остались за бортом талантливые люди, то этот технопарк надо расширять до таких пределов и возможностей".
Президент также подчеркнул важность того, чтобы воспитанники Национального детского технопарка в последующем работали на свою страну и помнили о ней.
Фото: БЕЛТА
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