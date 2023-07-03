Лукашенко: Великая Отечественная научила белорусов ценить жизнь, мир и свободу

Великая Отечественная научила белорусов ценить жизнь, мир и свободу. Поэтому сегодня, 3 июля, в день освобождения Минска, мы отмечаем День Независимости независимой нашей Беларуси. Об этом заявил Президент Беларусина церемонии возложения венка и цветов в мемориальном комплексе "Курган Славы". Этот величественный памятник, по словам Александра Лукашенко, возведен в честь героев, освободивших Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

Также Президент Беларусивозложит венок к Кургану Славы, сообщает БЕЛТА. В мероприятии также примут участие представители молодежи и учащиеся. В числе приглашенных участники патриотической акции "Поезд Памяти". Возле Кургана Славы развернулся настоящий патриотический праздник. Здесь можно вспомнить страницы истории Беларуси, попробовать свои силы в спортивных мероприятиях, попробовать разнообразные угощения и приобрести сувениры с национальным колоритом. Организована также выставка современного вооружения и военной техники.