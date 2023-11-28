Лукашенко: Венесуэлу очень уважают в мире за мужество и стойкость в отстаивании суверенитета и независимости

Венесуэлу очень уважают в мире за мужество и стойкость в отстаивании суверенитета и независимости. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с вице-президентом Венесуэлы по вопросам планирования, министром планирования Рикардо Менендесом, сообщает БЕЛТА.

"За прошедшие годы в мире произошли значительные изменения. Одно из основных и очень ярких событий - это ваши суверенитет и независимость. Вы молодцы, вы отстояли страну. Нынешнее поколение венесуэльцев будет благодарить всегда - вы защитили страну, - сказал глава государства. - Вы противостояли всем и выстояли". Александр Лукашенко подчеркнул, что Венесуэла и нынешнее поколение политиков страны сегодня имеют величайшее уважение во всем мире, в том числе и в Беларуси, за мужество и стойкость в отстаивании суверенитета и независимости.

В свою очередь Рикардо Менендес поблагодарил за возможность встречи и передал Александру Лукашенко от Президента Венесуэлы Николаса Мадуро теплые приветствия и слова восхищения белорусским народом. "Мы очень любим и восхищаемся Беларусью. В свое время Уго Чавес научил нас любить и восхищаться Беларусью и ее народом. И речь идет не только об историческом героическом прошлом вашей страны, но и о вашем видении будущего, - сказал вице-президент. - Как отметил Президент Мадуро, и Беларусь, и Венесуэла являются архитекторами нового мира, продвигают политику мира, где нет места ни санкциям, ни агрессии".