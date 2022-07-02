Лукашенко ветеранам в преддверии 3 Июля: мы знаем, что обязаны вам всем, что у нас есть!

3 Июля. Национальный символ народного единства и Победы в борьбе за свою свободу. Победы, ставшей венцом всех свершений многовековой истории родной земли. Особенная речь Президента, прозвучавшая в этот вечер на торжественном собрании по случаю главного государственного праздника, заставила задуматься о том, какой непростой путь пришлось пройти белорусам. В душе, как много веков назад, так и сейчас, одно стремление - просто быть хозяевами на своей земле. Выстояли в жерновах Отечественной войны. Не предали забвению героев, не поддались на западные "обманки". Словом, сохранили себя. В Великой Отечественной белорусы защищали не только свою жизнь, но и память о прошлых поколениях, которая была бы просто вычеркнута из мировой истории. Это была война на уничтожение славянского этноса, культуры, народов. Сегодня мы все чаще говорим: она не закончилась.

Как можно громче говорить правду на весь мир и не дать забыть страшные моменты истории, наверное, миссия белорусов! Много Александр Лукашенко говорил о геополитической ситуации, а также - в чем опасность событий в Украине: кто и какие провокации для нас готовит. Беларусь, познавшая горе войны, не точит меч, а предлагает мир, сотрудничество и диалог. Наталья Бреус продолжит.

3 Июля - символ народного единства и победы

3 Июля - особый день для Беларуси! С одной стороны - вспоминаем поколение победителей, а с другой - говорим о нынешней жизни. Говорим, что удалось сделать за годы независимости, какими победами гордимся и что думаем о развитии. Но как тогда, так и сейчас, находим в себе силы, мужество и стойкость, чтобы держать удары судьбы и все испытания. Непростые времена ведь были и будут, но, как пройдем сложный период, зависит только от нас.

Видя, что происходит вокруг, остро понимаешь, насколько важно ценить независимость, насколько важно защищать свою страну в экономическом плане, насколько важно укрепить обороноспособность. Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси

Это очень важно, чтобы страна была суверенная, независимая и имела все возможности для своего дальнейшего развития. В противном случае это не государство, это не страна. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Беларусь выдержит, Беларусь выстоит. У белорусов хватит сил преодолеть эти трудности, противостоять тому давлению, которое на нее оказывается. Но легче будет это преодолеть при поддержке друзей, а такая поддержка сегодня чувствуется. Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ





Торжественное собрание традиционно проходит в преддверии 3 июля. Настроение всегда праздничное, но именно сегодня каждый присутствующий чувствовал особенность момента. В особое время ведь живем - на изломе! Повод задуматься об этом и свою необыкновенную философию вечеру задает Президент. Начинает на мове.

Священная для белорусов дата 3 Июля - это национальный символ народного единства и победы в борьбе за свою свободу. Победы, которая стала венцом всех свершений многовековой истории родной земли. Земли, на которой 12 столетий тому назад наши далекие предки построили первые города и церкви. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Глава государства отметил, что в древности у белорусского народа было много имен: кривичи, дреговичи, радимичи. "Но их объединяли одна вера - в правду и справедливость, одно стремление - беречь традиции и защищать свои дома, семьи, одна любовь к Родине - клочку земли, где белорусы родились и стали народом".

Мы бережно относимся к исторической памяти каждой эпохи, события которой формировали духовную основу нации, закаляли волю и характер белорусов. Нам важно помнить, что именно на основе белорусского этноса создалось уникальное для своего времени государственное объединение - Великое Княжество Литовское. Это было первое белорусское государство. В этом оборонительном союзе с прибалтийскими племенами славяне обучили их грамоте, познакомили с философией христианства. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

"Мы восхищаемся духовной силой и мужеством наших соотечественников, которые смогли сохранить свой язык, культуру и веру на протяжении столетий тотальной полонизации. В самом сердце народа, который отстоял право белорусами зваться, вызревала национальная идея - идея свободного народа. Идея законного стремления быть на своей исторической земле хозяином", - заявил Лукашенко.

Жизнь - борьба, увы, но лучше про судьбу белорусов не скажешь. Отстаивать право жить на своей земле пришлось в исторических битвах, в последние с немецкими захватчиками на священную землю поднялся весь народ.

При этом в последней войне, Великой Отечественной, белорусы защищали не только свою жизнь, но и память о прошлых поколениях, которая была бы просто вычеркнута из мировой истории, подчеркнул Президент. "Это была война на уничтожение славянского этноса, культуры и целых народов. И сегодня мы все чаще говорим о том, что она, эта война, не закончилась. Не закончилась, потому что мы все еще не перезахоронили последнего воина, который погиб, и последнего мирного жителя, который был зверски убит в той войне. И потому, что не все, кто был причастен к чудовищным фактам той войны, геноциду белорусского народа, осуждены. Она, эта война, не закончилась, потому что мы снова, как на фронте, защищаем свою историческую память", - сказал он.

Крупицы памяти не растеряли в жестоких буднях 21 века. Наоборот, стойко держим удар в информационной войне за историческую истину. Оберегаем памятники, собираем и храним факты о Великой Отечественной, увековечиваем героев в камне, фильмах и книгах… Истинных наследников победителей Президент призывает лишь к одному - не шептать о правде, а кричать в голос!

Это очень болезненные для нас воспоминания. До сих пор они были нашей тихой скорбной памятью. Теперь станут набатом. Хотят на Западе или нет - мы будем демонстрировать миру правду обо всех зверствах, которые творили нацисты. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Эскалация совершенно не свойственна белорусам! Но уж слишком долго мы не хотели бередить незаживающую рану нацистских преступлений. Мир должен знать о геноциде белорусского народа. Пусть страшные факты и настоящая картина ужасов военного времени уж наконец-то отрезвит Европу!

Что говорить, раньше мы деликатно молчали, по-славянски молчали, что дети за родителей не отвечают. И по-прежнему так считаем, но для забывчивой Европы пришло время нравственно ее очищать. Пусть смотрят и делают выводы, а мы, напоминая, сами будем помнить, что свобода для нас это синоним слова жить. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Освобождение Минска можно считать вторым рождением белорусской нации, которая была обречена на уничтожение, но выстояла. Вместе с братскими советскими народами спасла мир от фашизма. Мы празднуем свой День Независимости тогда, когда наши предки отстояли свое право жить свободно.





Дорогие ветераны! Мы знаем, что обязаны вам всем, что у нас есть. Жизнью, свободой, независимостью. Вы наша опора и ориентир в будущее. Это на ваших плечах устояла и возродилась родная земля. Вы выстояли. Благодаря вам республика стала тем бастионом, который сдержал натиск фашистских орд и дал время огромной советской стране на мобилизацию. И то, что наша любимая Беларусь захлебывалась кровью, умирала, но не сдавалась в боях на безымянных высотах, было не зря. Мы, старшее поколение, смотрим на нашу молодежь и думаем: не дай бог им пережить такое. И в то же время верим, что в них есть ваши сила, мужество, любовь к Отечеству и готовность встать на его защиту. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

День Независимости для нас - это память о самом главном историческом уроке

Да, в День Независимости вспоминаем о главном историческом уроке. Он учит и ценить то, что сделано после войны, и победы дня сегодняшнего. Но всем ли по нраву чужие успехи?

А. Лукашенко: Кому там, на Западе, нравится эта наша независимость?

Мы хорошо знаем, что независимость Беларуси - это возможность для наших друзей приехать без волокиты в страну, где нет пустых полок в магазинах, где нет продуктовых талонов малоимущим, где не придется отказываться от отопления зимой, не придется экономить на воде и на топливе, как по всему Евросоюзу.Кому там, на Западе, нравится эта наша независимость? Точно не тем, кто уже платит своей несвободой в выборе элементарных жизненных благ. Платит за каждый новый пакет антибелорусских и антироссийских санкций, за каждую новую поставку оружия в Украину, за все непомерные амбиции политических элит, одержимых старой как мир идеей - стереть с лица земли восточных славян, уничтожить память о непокоренном советском народе.Поэтому мы должны смотреть правде в глаза: новый нацизм уже не просто поднимает голову, он встал в полный рост. Мы видим его в геополитических аппетитах наших западных соседей, которые жадно поглядывают на приграничные белорусские и украинские территории. И даже не стесняются открыто говорить о возможной аннексии. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Учитывая, какое представительное собрание в зале, Президент много скажет не только о нас, но и том, что происходит вокруг. Это был настоящий геополитический ликбез. Что наблюдаем, и как готовы реагировать угрозы. События в Украине держат в напряжении регион. Александр Лукашенко о главной опасности.

Нацизм перерастает в фашизм - А. Лукашенко назвал главную опасность в Украине

Если бы искренне хотели мира в Украине, он бы там уже был! Но вашингтонский обком против - как никто заинтересован в горячей точке в Европе. Сегодня бьют по России и Беларуси - в уме держат Китай. Насптрополить мир против нас у американцев не получилось, хотя пытались отчаянно.

Беларусь не стремится воевать в Украине

Позиция Президента неизменна - Беларусь не даст втянуть себя в воронку горячей войны, какие бы провокации не готовил Запад!

Президент: Мы видим провокации против нас, но держимся, потому что худой мир лучше войны

Власть в Беларуси адекватно оценивает обстановку. Жара и лето - не повод расслабиться ни на секунду, когда вокруг такая ситуация. С нашей стороны агрессии не было и не будет, но всегда готовы адекватно ответить на любую угрозу.

Гибридная война началась не вчера. Последние пару лет Беларусь испытают на прочность - попытка госпереворота, информационный прессинг и кибератаки, экономические санкции, настоящий военный шантаж. Что дальше?

Президент о ситуации в мире

Новые точки нестабильности на планете только на руку американцам. Приходят со своими горячими играми в демократию, а разные регионы по сценарию схожи.

А. Лукашенко: Если у нас будет дисциплина и исполнительность, нам не страшна никакая война

Вся сложность в том, что пока у нас идет смена поколений, идет неслабый передел мира. США пытаются всячески сохранить выгодную им однополярность. Но мир меняется. Что делать небольшой Беларуси? Президент скажет - все под контролем, каждый просто должен заниматься своим делом!