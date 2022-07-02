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Лукашенко ветеранам в преддверии 3 Июля: мы знаем, что обязаны вам всем, что у нас есть!
3 Июля. Национальный символ народного единства и Победы в борьбе за свою свободу. Победы, ставшей венцом всех свершений многовековой истории родной земли. Особенная речь Президента, прозвучавшая в этот вечер на торжественном собрании по случаю главного государственного праздника, заставила задуматься о том, какой непростой путь пришлось пройти белорусам. В душе, как много веков назад, так и сейчас, одно стремление - просто быть хозяевами на своей земле. Выстояли в жерновах Отечественной войны. Не предали забвению героев, не поддались на западные "обманки". Словом, сохранили себя. В Великой Отечественной белорусы защищали не только свою жизнь, но и память о прошлых поколениях, которая была бы просто вычеркнута из мировой истории. Это была война на уничтожение славянского этноса, культуры, народов. Сегодня мы все чаще говорим: она не закончилась.
Как можно громче говорить правду на весь мир и не дать забыть страшные моменты истории, наверное, миссия белорусов! Много Александр Лукашенко говорил о геополитической ситуации, а также - в чем опасность событий в Украине: кто и какие провокации для нас готовит. Беларусь, познавшая горе войны, не точит меч, а предлагает мир, сотрудничество и диалог. Наталья Бреус продолжит.
3 Июля - символ народного единства и победы
3 Июля - особый день для Беларуси! С одной стороны - вспоминаем поколение победителей, а с другой - говорим о нынешней жизни. Говорим, что удалось сделать за годы независимости, какими победами гордимся и что думаем о развитии. Но как тогда, так и сейчас, находим в себе силы, мужество и стойкость, чтобы держать удары судьбы и все испытания. Непростые времена ведь были и будут, но, как пройдем сложный период, зависит только от нас.
Видя, что происходит вокруг, остро понимаешь, насколько важно ценить независимость, насколько важно защищать свою страну в экономическом плане, насколько важно укрепить обороноспособность.
Это очень важно, чтобы страна была суверенная, независимая и имела все возможности для своего дальнейшего развития. В противном случае это не государство, это не страна.
Беларусь выдержит, Беларусь выстоит. У белорусов хватит сил преодолеть эти трудности, противостоять тому давлению, которое на нее оказывается. Но легче будет это преодолеть при поддержке друзей, а такая поддержка сегодня чувствуется.
Торжественное собрание традиционно проходит в преддверии 3 июля. Настроение всегда праздничное, но именно сегодня каждый присутствующий чувствовал особенность момента. В особое время ведь живем - на изломе! Повод задуматься об этом и свою необыкновенную философию вечеру задает Президент. Начинает на мове.
Священная для белорусов дата 3 Июля - это национальный символ народного единства и победы в борьбе за свою свободу. Победы, которая стала венцом всех свершений многовековой истории родной земли. Земли, на которой 12 столетий тому назад наши далекие предки построили первые города и церкви.
Глава государства отметил, что в древности у белорусского народа было много имен: кривичи, дреговичи, радимичи. "Но их объединяли одна вера - в правду и справедливость, одно стремление - беречь традиции и защищать свои дома, семьи, одна любовь к Родине - клочку земли, где белорусы родились и стали народом".
Мы бережно относимся к исторической памяти каждой эпохи, события которой формировали духовную основу нации, закаляли волю и характер белорусов. Нам важно помнить, что именно на основе белорусского этноса создалось уникальное для своего времени государственное объединение - Великое Княжество Литовское. Это было первое белорусское государство. В этом оборонительном союзе с прибалтийскими племенами славяне обучили их грамоте, познакомили с философией христианства.
"Мы восхищаемся духовной силой и мужеством наших соотечественников, которые смогли сохранить свой язык, культуру и веру на протяжении столетий тотальной полонизации. В самом сердце народа, который отстоял право белорусами зваться, вызревала национальная идея - идея свободного народа. Идея законного стремления быть на своей исторической земле хозяином", - заявил Лукашенко.
Жизнь - борьба, увы, но лучше про судьбу белорусов не скажешь. Отстаивать право жить на своей земле пришлось в исторических битвах, в последние с немецкими захватчиками на священную землю поднялся весь народ.
При этом в последней войне, Великой Отечественной, белорусы защищали не только свою жизнь, но и память о прошлых поколениях, которая была бы просто вычеркнута из мировой истории, подчеркнул Президент. "Это была война на уничтожение славянского этноса, культуры и целых народов. И сегодня мы все чаще говорим о том, что она, эта война, не закончилась. Не закончилась, потому что мы все еще не перезахоронили последнего воина, который погиб, и последнего мирного жителя, который был зверски убит в той войне. И потому, что не все, кто был причастен к чудовищным фактам той войны, геноциду белорусского народа, осуждены. Она, эта война, не закончилась, потому что мы снова, как на фронте, защищаем свою историческую память", - сказал он.
Крупицы памяти не растеряли в жестоких буднях 21 века. Наоборот, стойко держим удар в информационной войне за историческую истину. Оберегаем памятники, собираем и храним факты о Великой Отечественной, увековечиваем героев в камне, фильмах и книгах… Истинных наследников победителей Президент призывает лишь к одному - не шептать о правде, а кричать в голос!
Это очень болезненные для нас воспоминания. До сих пор они были нашей тихой скорбной памятью. Теперь станут набатом. Хотят на Западе или нет - мы будем демонстрировать миру правду обо всех зверствах, которые творили нацисты.
Эскалация совершенно не свойственна белорусам! Но уж слишком долго мы не хотели бередить незаживающую рану нацистских преступлений. Мир должен знать о геноциде белорусского народа. Пусть страшные факты и настоящая картина ужасов военного времени уж наконец-то отрезвит Европу!
Что говорить, раньше мы деликатно молчали, по-славянски молчали, что дети за родителей не отвечают. И по-прежнему так считаем, но для забывчивой Европы пришло время нравственно ее очищать. Пусть смотрят и делают выводы, а мы, напоминая, сами будем помнить, что свобода для нас это синоним слова жить.
Освобождение Минска можно считать вторым рождением белорусской нации, которая была обречена на уничтожение, но выстояла. Вместе с братскими советскими народами спасла мир от фашизма. Мы празднуем свой День Независимости тогда, когда наши предки отстояли свое право жить свободно.
Дорогие ветераны! Мы знаем, что обязаны вам всем, что у нас есть. Жизнью, свободой, независимостью. Вы наша опора и ориентир в будущее. Это на ваших плечах устояла и возродилась родная земля. Вы выстояли. Благодаря вам республика стала тем бастионом, который сдержал натиск фашистских орд и дал время огромной советской стране на мобилизацию. И то, что наша любимая Беларусь захлебывалась кровью, умирала, но не сдавалась в боях на безымянных высотах, было не зря. Мы, старшее поколение, смотрим на нашу молодежь и думаем: не дай бог им пережить такое. И в то же время верим, что в них есть ваши сила, мужество, любовь к Отечеству и готовность встать на его защиту.
День Независимости для нас - это память о самом главном историческом уроке
Да, в День Независимости вспоминаем о главном историческом уроке. Он учит и ценить то, что сделано после войны, и победы дня сегодняшнего. Но всем ли по нраву чужие успехи?
А. Лукашенко: Кому там, на Западе, нравится эта наша независимость?
Мы хорошо знаем, что независимость Беларуси - это возможность для наших друзей приехать без волокиты в страну, где нет пустых полок в магазинах, где нет продуктовых талонов малоимущим, где не придется отказываться от отопления зимой, не придется экономить на воде и на топливе, как по всему Евросоюзу.Кому там, на Западе, нравится эта наша независимость? Точно не тем, кто уже платит своей несвободой в выборе элементарных жизненных благ. Платит за каждый новый пакет антибелорусских и антироссийских санкций, за каждую новую поставку оружия в Украину, за все непомерные амбиции политических элит, одержимых старой как мир идеей - стереть с лица земли восточных славян, уничтожить память о непокоренном советском народе.Поэтому мы должны смотреть правде в глаза: новый нацизм уже не просто поднимает голову, он встал в полный рост. Мы видим его в геополитических аппетитах наших западных соседей, которые жадно поглядывают на приграничные белорусские и украинские территории. И даже не стесняются открыто говорить о возможной аннексии.
Учитывая, какое представительное собрание в зале, Президент много скажет не только о нас, но и том, что происходит вокруг. Это был настоящий геополитический ликбез. Что наблюдаем, и как готовы реагировать угрозы. События в Украине держат в напряжении регион. Александр Лукашенко о главной опасности.
Нацизм перерастает в фашизм - А. Лукашенко назвал главную опасность в Украине
Если бы искренне хотели мира в Украине, он бы там уже был! Но вашингтонский обком против - как никто заинтересован в горячей точке в Европе. Сегодня бьют по России и Беларуси - в уме держат Китай. Насптрополить мир против нас у американцев не получилось, хотя пытались отчаянно.
Беларусь не стремится воевать в Украине
Позиция Президента неизменна - Беларусь не даст втянуть себя в воронку горячей войны, какие бы провокации не готовил Запад!
Президент: Мы видим провокации против нас, но держимся, потому что худой мир лучше войны
Власть в Беларуси адекватно оценивает обстановку. Жара и лето - не повод расслабиться ни на секунду, когда вокруг такая ситуация. С нашей стороны агрессии не было и не будет, но всегда готовы адекватно ответить на любую угрозу.
Гибридная война началась не вчера. Последние пару лет Беларусь испытают на прочность - попытка госпереворота, информационный прессинг и кибератаки, экономические санкции, настоящий военный шантаж. Что дальше?
Президент о ситуации в мире
Новые точки нестабильности на планете только на руку американцам. Приходят со своими горячими играми в демократию, а разные регионы по сценарию схожи.
А. Лукашенко: Если у нас будет дисциплина и исполнительность, нам не страшна никакая война
Вся сложность в том, что пока у нас идет смена поколений, идет неслабый передел мира. США пытаются всячески сохранить выгодную им однополярность. Но мир меняется. Что делать небольшой Беларуси? Президент скажет - все под контролем, каждый просто должен заниматься своим делом!
Александр Лукашенко неслучайно с чувством несколько раз за этот вечер скажет о гордости. Гордиться есть чем не только Президенту - каждому из нас! Чужого белорусам не надо, но своего точно никому не отдадим. Счастье наше в простом - спокойно жить на своей земле. Силы черпаем в правде, памяти, единстве и независимости!
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