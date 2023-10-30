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Лукашенко видит необходимость в выработке страновых планов сотрудничества с бывшими республиками СССР
Президент Беларуси Александр Лукашенко видит необходимость в выработке страновых планов сотрудничества с бывшими республиками СССР. Об этом глава государства заявил на встрече в Минске с послом Кыргызстана в Беларуси Эрмеком Ибраимовым, сообщает БЕЛТА.
"Я очень часто думаю о взаимодействии Беларуси с постсоветскими республиками. И на примере Кыргызстана обычно прихожу к выводу, что мы сотрудничаем с республиками, как бог на душу положит. Что-то осталось от советского периода. Допустим, закупали мы у вас семена сахарной свеклы. Наверное, и продолжаем это делать. Нас качество устраивает и так далее. Но чтобы выработать такой постоянный план, дорожную карту, как модно говорить, сотрудничества Беларуси с республиками бывшего Советского Союза - теми, которые хотят с нами сотрудничать, - мы так и не подошли к этому", - сказал Президент.
В то же время с другими странами, в том числе так называемой дальней дуги, такой подход практикуется. "По отдельным странам принимаем отдельные решения. Допустим, декрет Президента по России, Китаю и так далее", - отметил белорусский лидер.
Александр Лукашенко предположил, что дело в подходе к сотрудничеству с постсоветскими республиками: "Они и так наши, мы всегда с ними наладим отношения. А с другой стороны, ведь план такой нужен".
"И нам в Министерстве иностранных дел надо иметь страновые планы взаимоотношений, особенно с Кыргызстаном. У нас есть что предложить кыргызскому государству. У них много чего есть что нам нужно. И такие связи у нас обязательно должны быть", - подчеркнул глава государства.
Фото: БЕЛТА
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