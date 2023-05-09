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Лукашенко вместе с лидерами стран СНГ возложил цветы и венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля

Лукашенко вместе с лидерами стран СНГ возложил цветы и венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля

Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с Президентом России Владимиром Путиным и другими лидерами стран СНГ возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен московского Кремля, сообщает БЕЛТА.

До этого на Красной площади Александр Лукашенко с трибуны наблюдал за Парадом Победы.

В Москву также прибыли президенты Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, премьер-министр Армении

Фото: пресс-службы Кремля

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