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Лукашенко вместе с лидерами стран СНГ возложил цветы и венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля
Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с Президентом России Владимиром Путиным и другими лидерами стран СНГ возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен московского Кремля, сообщает БЕЛТА.
До этого на Красной площади Александр Лукашенко с трибуны наблюдал за Парадом Победы.
В Москву также прибыли президенты Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, премьер-министр Армении
Фото: пресс-службы Кремля
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