3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Лукашенко вместе с Мнангагвой посетит крокодилью ферму и водопад Виктория
Регион, без которого невозможно представить дальнейшее мировое развитие! Африка усиливает свое планетарное влияние. И Беларусь рассчитывает закрепиться в регионе надолго.
Вот так емко Александр Лукашенко обрисовал перспективы континента на переговорах с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и отметил: Беларусь всегда готова подставить плечо и договариваться на благо наших народов!
Государственный визит Александра Лукашенко в Зимбабве продолжается. Накануне лидеры провели насыщенный переговорный день - и в формате один на один, и в расширенном составе с участием делегаций наших стран. Подписан внушительный пакет документов. Будет создана совместная постоянная комиссия по сотрудничеству. Беларусь предлагает и товары, и промышленную кооперацию. А главное - диалог на равных! В продолжающуюся эпоху санкций это ценное качество партнеров. В Африке уже закрепились мировые лидеры. И Беларусь не станет исключением.
"Без Африки не может быть перспективы в мире вообще. Здесь ресурсы, здесь люди с каждым годом становятся все образованнее, сюда идут новейшие технологии. Без Африки мир развиваться не может", - уверен Президент.
"Поэтому мы здесь. Это наши друзья. Мы приехали к друзьям. Мы с ними договариваемся во имя наших народов. Мы идем с миром. Мы не идем, как когда-то шли колониалисты, как они захватывали, эксплуатировали народ. Мы несем сюда технологии и обучаем здесь им людей, готовим специалистов", - отметил белорусский лидер, говоря о сотрудничестве со странами Африканского континента.
В течение полутора лет Беларусь поставит в Зимбабве технику на сумму свыше $66 млн
Один из итогов переговоров - контракты на поставку белорусской техники. Церемония передачи состоялась накануне. Она дала старт третьей фазе программы механизации сельского хозяйства Зимбабве. Ожидается, что Беларусь поставит в африканскую страну свыше 3 тысяч тракторов и около 60 комбайнов в течение нынешнего и будущего года на сумму более 66 миллионов долларов.
Личный трактор "Беларус" Александр Лукашенко презентовал и своему зимбабвийскому коллеге.
2 февраля - заключительный день визита. Вместе президенты посетят легендарный водопад "Виктория". Это одна из главных достопримечательностей Южной Африки, входящая в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все