Лукашенко вместе с Мнангагвой посетит крокодилью ферму и водопад Виктория

Регион, без которого невозможно представить дальнейшее мировое развитие! Африка усиливает свое планетарное влияние. И Беларусь рассчитывает закрепиться в регионе надолго.

Вот так емко Александр Лукашенко обрисовал перспективы континента на переговорах с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и отметил: Беларусь всегда готова подставить плечо и договариваться на благо наших народов!





Государственный визит Александра Лукашенко в Зимбабве продолжается. Накануне лидеры провели насыщенный переговорный день - и в формате один на один, и в расширенном составе с участием делегаций наших стран. Подписан внушительный пакет документов. Будет создана совместная постоянная комиссия по сотрудничеству. Беларусь предлагает и товары, и промышленную кооперацию. А главное - диалог на равных! В продолжающуюся эпоху санкций это ценное качество партнеров. В Африке уже закрепились мировые лидеры. И Беларусь не станет исключением.

"Без Африки не может быть перспективы в мире вообще. Здесь ресурсы, здесь люди с каждым годом становятся все образованнее, сюда идут новейшие технологии. Без Африки мир развиваться не может", - уверен Президент.



"Поэтому мы здесь. Это наши друзья. Мы приехали к друзьям. Мы с ними договариваемся во имя наших народов. Мы идем с миром. Мы не идем, как когда-то шли колониалисты, как они захватывали, эксплуатировали народ. Мы несем сюда технологии и обучаем здесь им людей, готовим специалистов", - отметил белорусский лидер, говоря о сотрудничестве со странами Африканского континента.

В течение полутора лет Беларусь поставит в Зимбабве технику на сумму свыше $66 млн



Один из итогов переговоров - контракты на поставку белорусской техники. Церемония передачи состоялась накануне. Она дала старт третьей фазе программы механизации сельского хозяйства Зимбабве. Ожидается, что Беларусь поставит в африканскую страну свыше 3 тысяч тракторов и около 60 комбайнов в течение нынешнего и будущего года на сумму более 66 миллионов долларов.

Личный трактор "Беларус" Александр Лукашенко презентовал и своему зимбабвийскому коллеге.



