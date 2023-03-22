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Лукашенко вместе с сыновьями посетил музей в мемориальном комплексе "Хатынь"
Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с сыновьями посетил музей, построенный в мемориальном комплексе "Хатынь", пишет БЕЛТА.
Главе государства показали экспозицию музея, где рассказывается не только о трагедии Хатыни, но также через связь поколений и эпох демонстрируется, какие войны, тяготы и лишения выпали на долю предков современных жителей Беларуси, как им приходилось защищать свою родную землю и право жить на ней. Основной акцент сделан на событиях Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Музей наполнен множеством экспонатов и современных интерактивных технологий, позволяющих максимально реалистично рассказать о страшных событиях прошедших лет. За каждой стеной, каждой фотографией в музее - страшные преступления, совершенные фашистами и их пособниками на белорусской земле.
Общая цифра сожженных и пострадавших в Беларуси деревень - 10 961. Но и она, как рассказали Президенту, не окончательная.
"Это действительно оригинально и неповторимо", - отметил после проведенной экскурсии глава государства.
Он обратил внимание, что ранее о событиях военных лет порой рассказывали в некоторой степени киношно. Но в новом музее все максимально близко к реальности. "Все просто и понятно. Именно так, как тогда было", - подчеркнул белорусский лидер.
Он уверен, что экспозиция должна впечатлить посетителей.
Фото:БЕЛТА
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