Лукашенко: Внешние вызовы и попытки давления на страну привели только к одному - Беларусь стала сильнее

Внешние вызовы и попытки давления на страну привели только к одному - Беларусь стала сильнее. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы в рамках патриотической акции "Беларусь помнит!", сообщает БЕЛТА.

"Манипуляции бесполезны, если люди живут своим умом. Внешние вызовы и попытки давления на нашу страну привели к одному - Беларусь стала сильнее. Мы сделаем все, чтобы ни у кого даже мысли не возникло проверить это на деле", - подчеркнул Президент.

"Мы с глубочайшей признательностью склоняем голову перед мужеством и стойкостью всех тех, кто отдал жизнь за свободу будущих поколений - за нашу с вами свободу. И одновременно с этим говорим решительное "нет" тем, кто пытается перечеркнуть написанные кровью страницы истории", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко отдельно обратился к ветеранам, адресовав им слова благодарности: "Вы дали незабываемый урок всем последующим поколениям. Урок мужества, патриотизма, свободолюбия и силы духа. Низкий поклон вам, живущим и тем, кто ушел от нас, за этот беспримерный подвиг, доблесть, отвагу и верное служение Отечеству".

"Желаю нашим уважаемым ветеранам крепкого здоровья, долголетия и благополучия, а каждой белорусской семье - счастья, мира и добра.

Поздравляю всех вас с праздником! С Днем Великой Победы!" - сказал в завершение глава государства.