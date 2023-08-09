Лукашенко: Внимание Сингапура к ЕАЭС послужит стимулом для новых направлений сотрудничества

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Сингапура Халиму Якоб и народ этой страны с национальным праздником - Днем независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За годы суверенитета ваша страна превратилась в крупнейший финансовый центр Юго-Восточной Азии, стала лидером региона в таких сферах, как электронная промышленность, информатизация и фармацевтика", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что активизация диалога между Минском и Сингапуром, в том числе по вопросам торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия, расширение договорно-правовой базы полностью соответствуют общим интересам.

"Полагаю, что внимание Сингапура к нашему региональному интеграционному проекту - Евразийскому экономическому союзу - послужит стимулом для поиска новых выгодных направлений сотрудничества", - отметил белорусский лидер.