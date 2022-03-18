Лукашенко: Внутренние войска МВД умеют эффективно решать самые сложные служебно-боевые задачи

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов внутренних войск Министерства внутренних дел с днем образования таких войск. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что сегодня внутренние войска - это высокопрофессиональная военная организация, которая, сохраняя традиции и опыт ветеранов Великой Отечественной войны, Афганистана, способна в полной мере обеспечить правопорядок в стране, мирный труд и покой граждан.

"Являясь неотъемлемым элементом системы обеспечения национальной безопасности, даже в условиях постоянно меняющейся оперативной обстановки вы всегда доказывали, что умеете эффективно решать самые сложные служебно-боевые задачи. При этом неизменно проявляете образцы истинного мужества, стойкости, верности присяге. Убежден, так будет и впредь", - констатировал Александр Лукашенко.

Президент поблагодарил военнослужащих и ветеранов внутренних войск МВД за преданность стране и народу и пожелал им крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и новых успехов в благородном деле служения родной Беларуси.







Уважаемые товарищи!





Поздравляю вас с днем образования внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь.



Сегодня внутренние войска - это высокопрофессиональная военная организация, которая, сохраняя традиции и опыт ветеранов Великой Отечественной войны, Афганистана, способна в полной мере обеспечить правопорядок в стране, мирный труд и покой граждан.



Являясь неотъемлемым элементом системы обеспечения национальной безопасности, даже в условиях постоянно меняющейся оперативной обстановки вы всегда доказывали, что умеете эффективно решать самые сложные служебно-боевые задачи. При этом неизменно проявляете образцы истинного мужества, стойкости, верности присяге. Убежден, так будет и впредь.



Благодарю за преданность стране и народу!



Желаю крепкого здоровья вам, вашим родным и близким, счастья, добра, благополучия и новых успехов в благородном деле служения родной Беларуси.







Александр Лукашенко.

