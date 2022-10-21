Лукашенко военным: Индивидуальная аптечка должна быть не хуже натовской, а даже лучше

Президент Беларуси Александр Лукашенко на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области обратил особое внимание на важность укомплектованности подразделений качественными индивидуальными медицинскими комплектами, пишет БелТА.



"Индивидуальная аптечка должна быть не хуже натовской. Не упрощайтесь, делайте как лучше. Не дай бог что случится, из-за этого погибнет человек. Поэтому упрощаться нельзя. Все должно быть по-настоящему. Не хуже, чем у врага. Должно быть лучше. Упрощаться ни в коем случае с этим нельзя", - подчеркнул Александр Лукашенко.



На полигоне Президенту продемонстрировали индивидуальные медицинские комплекты для различного вида оказания первой помощи - как группе пациентов, так и индивидуальные, рассчитанные на одного пострадавшего.



Как пояснили министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и начальник военно-медицинского управления Минобороны Александр Малюх, в новой версии медицинской укладки, предназначенной для оказания медпомощи небольшому подразделению военнослужащих, представлено около 50 наименований лексредств и медизделий, в основном белорусского производства. В индивидуальной - около 20. Оба медицинских комплекта может использовать военнослужащий, который не имеет медицинского образования, но при этом прошедший специальную подготовку. Данные виды укладок позволяют оказывать первую помощь практически при любых чрезвычайных ситуациях.