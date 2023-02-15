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Лукашенко: Воины-афганцы стали примером бескорыстного служения человечеству
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Уважаемые товарищи!
Сегодня, в День памяти воинов-интернационалистов, мы выражаем глубокую признательность и благодарность всем, кто честно и мужественно исполнил воинский долг за пределами Родины.
В составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане наши соотечественники первыми в мире бросили вызов международному терроризму и навсегда остались верными военной присяге.
Спустя десятки лет многие белорусские семьи хранят тревожные воспоминания о той войне. Беларусь чтит своих сыновей, павших на поле боя, скорбит вместе с их родными и близкими.
В настоящее время мы являемся свидетелями того, как солдаты удачи и наемники со всего мира стекаются в горячие точки в поисках наживы. Воины-афганцы же стали примером бескорыстного служения человечеству, не только на долгие годы предотвратив распространение экстремизма и наркоторговли, но и создав условия для благополучия населения на освобожденных территориях.
Ветераны войны в Афганистане, как никто другой, знают реальную цену миру и созидательному труду. В течение всех лет независимости нашего государства вы являетесь его надежной опорой, достойным ориентиром для молодого поколения.
Желаю вам крепкого здоровья, удачи, благополучия и мирного неба над головой. Пусть гармония и счастье живут в ваших семьях.
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