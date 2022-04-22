Лукашенко: Воины-интернационалисты как никто знают ценность человеческой жизни

Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Х съезда Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Президент отметил, что в современном мире слом традиционных моральных и нравственных норм сопровождается пренебрежением уроками истории и опытом предыдущих поколений, попытками принизить, извратить подвиг советских солдат и офицеров, которые всегда несли людям свободу, защищали их право жить и трудиться под мирным небом и самим решать свою судьбу.

"Воины-интернационалисты как никто знают ценность человеческой жизни, возможности созидать и растить детей в свободной от войн и разрушений стране",- обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане много лет свято хранит и приумножает традиции славного подвига ветеранов Великой Отечественной войны, активно трудится на ниве гражданско-патриотического воспитания, является надежной опорой для семей ушедших однополчан. "Вы словом и делом поддерживаете курс на сохранение мира в регионе, созидание и развитие независимого белорусского государства, - констатировал глава государства. - Уверен, вы и впредь будете достойным примером мужества и стойкости для молодых граждан Республики Беларусь".